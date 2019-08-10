بوصلة رقص عفوية وأغاني حماسية.. إليسا تشعل أجواء تونس.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية إليسا في حفل غنائي حاشد احيته ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي، وسط حضور قوي.

إليسا اختارت للحفل فستان قصير براق من الأسود والأحمر، وقد حرصت على مشاركة محبيها بمقطع فيديو مميز من أجواء الحفل، ظهرت فيه ترقص بشكل عفوي وسط تفاعل قوي من الحضور بالتصفيق الحاد.

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جولة إليسا بتونس ضمت أيضاً حفل آخر احيته النجمة اللبنانية ضمن فعاليات مهرجان قابس الدولي، والذي اختارت له فستان أسود جمعت فيه بين الأناقة والإثارة، حمل توقيع David Koma، وقد اعربت الفنانة عن شدة سعادتها بأجواء الحفل، وشكرت الجمهور التونسي على تفاعلهم معها، مما اضفى على الحفل بهجة مميزة.

يُذكر أن إليسا أعلنت مؤخرا، اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتأغنية شاف المواهب الغنائية The Voice، معللة الاعتذار بالتحضير لألبومها الجديد.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية بعنوان «قبل أي حد» من كلمات تامر حبيب، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع علي فتح الله، وقد حققت نجاحاً كبيراً محققة رقم قياسي في نسب مشاهدتها عبر يوتيوب.