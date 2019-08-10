وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المطرب الكويتي الشاب حمود ناصر إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 41 عامًا.

وعبر عدد كبير من نجوم الخليج عن صدمتهم الشديدة، ونعود بكلمات مؤثرة، حيث قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان: “توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب أزمة قلبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمة برحمتك واغفر له في هذى الليله المباركة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

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ونعته الفنانة البحرينية ريم ارحمة، بقولها: “لاحول ولاقوه الا بالله، اللهم ارحمه واغفر له وانظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”.

ونعاه الفنان طارق العلي قائلا: “اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضاً من رياض الجنه واسكنه فسيح جنتك يارب العالمين وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوى”.

وحمود ناصر مغني وملحن وشاعر كويتي، انطلق في عالم الفن بأغنية “مضمون”، وصدر له الألبوم الأول بعنوان “اطمئن” في عام 2000، وقد حقق الألبوم مبيعات عالية في الكويت والخليج واشتهر حمود ناصر، وتوالت الألبومات حتى أطلق ألبومه الخامس في 2011.