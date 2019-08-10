عزاء والدة فتحي عبدالوهاب بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء والدة الفنان المصري فتحي عبدالوهاب، مساء الجمعة 9 أغسطس، بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد عيد، والفنانة أيتن عامر، ونقيب المهن السينمائية الفنان أشرف زكي، والفنان خالد زكي، والفنان سليمان عيد، وياسر جلال، ومصطفى شعبان، وإدوارد.

كما حضر عدد من نجوم مسرح مصر منهم الفنان علي ربيع، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنان محمد أسامة، والفنان مصطفى خاطر، وغيرهم.

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وكانت والدة الفنان المصري فتحي عبدالوهاب قد رحلت عن عالمنا صباح الخميس ٨ أغسطس.

وأعلن الفنان المصري خبر الوفاة عبر صفحته على موقع إنستجرام قائلا : “أمي في ذمة الله”، وحصدت تدوينته على العديد من التعليقات التي واسته على رحيل والدته وتمنت لها الرحمة.

يذكر أن فتحي عبدالوهاب يواصل حاليا تصوير مشاهده بفيلم «لص بغداد»، وهو من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، أحمد رزق، وغيرهم.