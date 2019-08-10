فيديو جراف.. أبرز إطلالات جنيفر لوبيز في حفل العلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جنيفر لوبيز خلال أول حفلاتها فى مصر بعدة إطلالات على مسرح العلمين، واختارت لوبيز الألوان المبهجة للظهور على خشبة المسرح منها الأحمر والذهبى والأرزق.
وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.
أداء رائع لجنيفر لوبيز خلال الحفل واستعراض مميز
إطلالة ذهبية للنجمة العالمية
جنيفر لوبيز تشعل مسرح العلمين بالرقص والغناء
جنيفر لوبيز ترقص بالعصا وتشعل حماس الجماهير
الأحمر يليق بالنجمة العالمية
أداء حركى مبهر لجنيفر لوبيز
الفسفورى أيضا على قائمة ألوان جنيفر لوبيز المفضلة
اللون الموف أحد إطلالات جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في حفل العلمين
جينيفر لوبيز تشعل مسرح العلمين بالرقص والغناء
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