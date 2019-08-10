شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم تامر حسنى "الفلوس" فى أجازة منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لفيلم تامر حسنى الجديد "الفلوس"، طرحه فى دور العرض بأجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

وحسمت الشركة المنتجة قرارها بعدم طرح الفيلم فى عيد الأضحى منذ أيام قليلة فقط، حيث كان هناك انقسام بين القائمين على الفيلم فالبعض يريد طرحه فى عيد الأضحى لأنه الموسم الأبرز فى العام، أما منتج الفيلم فكان يفضل الانتظار وعدم التسرع بطرح الفيلم بدون دعاية كافية فى حين أن كل أفلام الموسم أطلقت عمليات الدعاية مبكراً.

فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وانت طيب" وتم تغييره والاعلان عن اسمه النهائى مع طرح البرومو الأول قبل أيام، وهو بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.