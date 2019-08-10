شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فى الأيام القليلة الماضية، تحد جديد عبر منصات السوشيال ميديا وهو عبارة عن إرسال رسالة نصية لنفس رقم الهاتف الخاص بالشخص مع تغيير آخر رقم بهدف التعارف، ونال هذا التحدى استحسان الكثير من المتابعين الذين نشروا تجاربهم والتى انتهت بعلاقات جديدة.

وسرعان ما انتشرت تغريدة عبر موقع تويتر لإحدى التجارب لـ Niyah، التى نشرت صورة من حديثها مع شخص ما فى التحدى وبجوارها صورة للممثل العالمى كريس إيفانز، مؤكدة أنه من تواصل معها فى التحدى وطالبها بالاتصال به "مكالمة فيديو".

ولكن ساعات قليلة حتى وصلت التغريدة للممثل العالمى، الذى رد بشكل صادم على التغريدة وأكد أنها "مزورة" وأنه لم يشارك فى التحدى، وإعادة مشاركتها ونشرها عبر حسابه الشخصى وكتب "مزورة أسف".

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وحظيت التغريدة التى نشرتها الفتاة عبر حسابها على أكثر من 71 ألف عملية مشاركة وما يقارب الـ 275 ألف إعجاب، خلال ساعات قليلة، وعشرات الآلاف من التعليقات.



تغريدة الفتاة