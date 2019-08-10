شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند يوتيوب فى مصر والدول العربية بحلقتها فى"معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند يوتيوب في مصر ومعظم الدول العربية بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم " الذي يعرض على قناة سي بي سي.

شهد اللقاء العديد من التصريحات الجريئة لياسمين، وتحدثت عن بدايتها في مجال الإعلانات وكيف انتقلت منه للتمثيل، وكذلك عن حياتها الأسرية وانفصال والديها، ثم كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، وطبيعة علاقتهما حاليًا بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا، وكذلك أسباب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في الموسم الرمضاني الماضي.

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مسلسل "لآخر نفس" شارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وأحمد كمال وحازم إيهاب ومراد مكرم وهند عبد الحليم وهبة عبد الغني وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام علي.