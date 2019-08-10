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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم، الفنان الكويتى حمود ناصر، بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل أحدى المستشفيات عن عمر يناهز الـ 42 عاماً.
واحتل ناصر المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر، فى دولة الكويت، وحظى على عشرات الآلاف من التغريدات التى قامت بتقديم النعى له والدعاء فى يوم عرفات.
قائمة تويتر فى الكويت
واشتهر ناصر بالعديد من الالبومات والأغانى من أشهرها "اطمئن - أنت عالبال - ليش ماتزور – ساعات – تلون – حبيبى - وأنهي كلامي – العين - راحت أيامي".
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