شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يبدأ بروفات مسرحيته "3 أيام فى الساحل".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم محمد هنيدى فى بروفات مسرحيته "3 أيام فى الساحل" مساء اليوم السبت على مسرح كايرو شو استعداداً لعرض المسرحية ثانى أيام عيد الأضحى المبارك. Advertisements مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى. وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.

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