بالفيديو| نجوم "مسرح مصر" في كواليس الموسم الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف نجم "مسرح مصر" الفنان علي ربيع عن مقطع فيديو من كواليس بروفات عروض الموسم السابع والأخير، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر علي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة حمدي الميرغني وأوس أوس، وكريم عفيفي، ومحمد عبدالرحمن، وهم يحتفلون ببدء عروض الموسم السابع والمقرر انطلاقه تزامنا مع عيد الأضحى. يُذكر أن النجم أشرف عبدالباقي أعلن أن الموسم السابع سيكون الأخير للفريق، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة.

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