أبطال "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" إجازة أول يوم العيد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد أبطال مسرحيتي "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" لمقابلة الجمهور ثاني أيام عيد الأضحى، بعدما تخلوا عن إجازتهم واكتفوا بيوم واحد فقط هو أول أيام العيد لقضائه مع أسرتهم.

ينطلق العرضان ابتداءً من بعد غدٍ الاثنين ثاني ايام العيد الموافق ١٢ أغسطس على مسرحي كايرو شو بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر "موفنبيك".

يُذكر أن مسرحية الملك لير هي رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا "بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت" والنجوم "مها أبو عوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي".