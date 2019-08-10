نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة نيكول سابا على تهنئة ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت نيكول صورة لتورتة عيد الميلاد، معلقة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وأميرتي، ابنتي الذكية والحلوة، انتي كل شيء بالنسبة لي". يُذكر أن أخر أعمال نيكول سابا الدرامية كان مسلسل "الهيبة العودة" والذي عُرض عام 2018، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن ومنى واصف.

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