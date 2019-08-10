"القومي للمسرح المصري" يخصص 573 ألف جنيه للفائزين بدورته الثانية عشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

ضاعف الفنان القدير أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، القيم المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة، لتصل لثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الدورات السابقة، إذ وصلت القيمة الإجمالية لـ 573 ألف جنيه مصري موزعة على المسابقات الخمس بالمهرجان .

الدورة الـ12 من المهرجان القومي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، ويتنافس فيها حوالي 72 عرضًا مسرحيًا، ويكرم المهرجان 16 فنانًا منهم 5 فنانين رحلوا، وينظم 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصري كما يصدر المهرجان 20 إصدارًا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعالياته وأحداثه اليومية .

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح سينطلق يوم 17 أغسطس وتستمر فعالياته حتى يوم 30 من نفس الشهر، والذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز، ويخرج حفلي الافتتاح والختام بدار الأوبرا المصرية الفنان القدير أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان، على أن تكون الفقرة الفنية من إخراج مناضل عنتر.