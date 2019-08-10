محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة ستيفاني صليبا جمهورها بصور جديدة، من إجازتها التي تقضيها في باريس، وذلك عبر صفحتها بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت ستيفاني خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة مميزة، وهي تستمتع بوقتها في شوارع باريس، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها. يُذكر أن ستيفاني صليبا شاركت الفنان هاني سلامة بطولة مسلسله الأخير "فوق السحاب" الذي عرض في رمضان 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستيفاني صليبا تشارك جمهورها بصور جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.