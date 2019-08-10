تراند اليوم : فيديو| مطربة شهيرة تتسبب في بكاء طفلة.. وهذا رد فعلها...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تونسية تعبر عن حبها الكبير للفنانة لطيفة، إلى حد الب لأنها لم تتمكن من الاقتراب منها ومصافحتها خلال حفلها الأخير في قرطاج.

وأحيت لطيفة في 19 يوليو الماضي حفلاً في قرطاج، حاولت خلاله الفتاة أن تراها فيه وتسلم عليها، إلا أنه لم يُسمح لها بذلك.

وظهرت ‏الطفلة متأثرة بالبكاء وهي تروي كيف عادت إلى منزلها حزينة لهذا السبب.

وأعادت الفنانة التونسية نشر المقطع على تطبيق "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أنا ‏وصلي الفيديو ده من أحد المعجبين، أتمني إنها تتواصل معايا هذه البنوتة الجميلة".‏

وأضافت: "أنا آسفة إذا مقدرتش تشوفني في قرطاج، ياريت تبعتلي إمكانية إن أقدر أتواصل معاها تبعتلي على إنستغرام أو فيسبوك حتى ‏أشوفها قريبا".

