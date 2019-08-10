شاهد: أحلام تجمعُ حماقي وسميرة سعيد .. وراغب علامة الغائب الحاضر

نشر الفنان المصري محمد حماقي صورةً تجمعه بالفنانة الإماراتية أحلام والفنانة المغربية سميرة سعيد، كاشفًا من خلال التعليق أن سر هذه الجمعة هي تلبية لدعوة أحلام لهما على العشاء، ووجّه حماقي رسالة للفنان راغب علامة في التعليق مؤكدًا أنهم افتقدوه. ويبدو أن الفنانة أحلام بدأت بتعزيز علاقتها بزملائها الجدد في لجنة تحكيم ذا فويس بموسمه الخامس، فيما رأى البعض أنها بدأت معركتها مع الفنان راغب علامة مُبكرًا جدًا. في المقابل، تساءل عدد من الجمهور عن سر تغيب علامة العضو الرابع في اللجنة عن هذه الدعوة، وفيما كانت أحلام قد دعته بالفعل إلا انه لم يلبِّ الدعوة. كما علّق آخرون أن حماقي قرر إدراج اسم علامة بالتعليق ليكون بعيدًا عن المعركة التي يتوقعها الكل في الموسم الجديد من برنامج ذا فويس.

وتقول معلومات صحفية، إن الفتور يسود علاقة أحلام وراغب في الكواليس، في وقت تخطّط فيه محطة “أم بي سي” لعقد صلحة بينهما خلال التصوير وبثّها ضمن إحدى حلقات البرنامج، وهو أشبه بأسلوب تلجأ إليه الشاشات لرفع نسبة المشاهدة. وكان العميد علي جابر قد أعلن في وقت سابق عن لجنة التحكيم الجديدة وهي راغب علامة، أحلام، محمد حماقي، سميرة سعيد، وأثارت اللجنة حالة من الجدل بسبب الخلافات المعروفة بين علامة وأحلام، والتي شهدها برنانج أراب آيدول عندما تواجدا سويًا في لجنة تحكيمه. واعتبر البعض أن ضمّ علامة وأحلام إلى نفس اللجنة هو طريقة الإم بي سي من أجل الحصول على نسبة مشاهدة عالية بعدما بدأ البرنامج يفقد بريقه.