شاهد: أصالة تُغازل و”تُدلِّع” أحلام .. وتؤكّد .. أعشق أولاد أنغام

علّقت الفنانة السورية أصالة على قيام الفنانة الإماراتية أحلام بعمل حظر “بلوك” لها أي إلغاء متابعتها من حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها. وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها: “أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية.. ملكة حلومة ملكة الملوك.. أما عن البلوك تعمل اللي بدها ياه تفش خلقها.. مو انفش خلقها خلص هادا المهم”. وأعربت عن حبها الشديد لأبناء المطربة المصرية أنغام على الرغم من الخلافات التي بينهما، مشيرةً إلى أنها تعتبرهم أولادها.

أمّا عن قيام عمر عارف نجل الفنانة أنغام، مؤخرًا بعمل متابعة لحساباتها على السوشيال ميديا، قالت: “هو حبيبي ورفيق ابني وولادها الاتنين وأنا بعشقهم أولادها كأنهم ولادي ومني”. ووجّهت رسالة تهنئة لكل أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس”، معلقةً: “كلهم بيجننوا والله يوفقهم والله يعينهم على بعض.. وسميرة سعيد هي حبيبتي وروحي وبيت سري.. وكمان راغب علامة حبيبي وبعشق ضحكته وحماقي صديق وعزيز.. وأحلام حبيبتي”.اوأكّدت أصالة رفضها التام لإطلاق لقب الملكة عليها، مضيفةً: “ملكة ما بدي أكون.. أنا واحدة من الناس وأساسًا ميزتي إني واحدة من الناس ويقبلوني أي كان شكلي ولبسي.. حتى لما كنت مريضة ووجهي منفخ من الدواء أصريت على الظهور لجمهوري لأن محبتهم إلي غير مرتبطة بشكلي”. وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قامت بعمل حظر للفنانة السورية أصالة، بسبب هجوم جمهور الأخيرة عليها، على خلفية دعمها للإعلامية فجر السعيد في مرضها، رغم خلافها مع النجمة السورية.