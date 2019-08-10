الأحد.. انطلاق الموسم الخامس من "مسرح مصر"

ينطلق الموسم الخامس والأخير من عروض "مسرح مصر"، مساء يوم الأحد المقبل، والذي تُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر".
ويشار إلى أنه كان الفنان أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنواتالأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالاً كبيراً في الحضور المسرحي، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبر الشاشة.
ويذكر أن فرقة "مسرح مصر" أطلقها النجمأشرف عبد الباقي وضمت نُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"،وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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