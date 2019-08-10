مبادرة مصر والسودان "إيد واحدة" تستعد لتصوير أول أوبرايت بعد بلاد الشمس

تستعد مبادرة مصر والسودان "إيد واحدة" لتصوير اوبرايت "مصر والسودان ايد واحدة"، بالقاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بعد طرح اغنيه بلاد الشمس.
تقول رئيس مبادرة مصر والسودان "ايد واحدة" شادية الحصرى نستعد الآن لتصوير أوبرايت "مصر والسودان أيد واحدة"، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وهى تانى تجربه لكورال المبادرة، والتى أطلقت اغنيه بلاد الشمس للمطرب محمد قدرى مصرى والمطربه فدوى من السودان للتعبير عن التكامل والعلاقات القويه بين الشعبين الشقيقين.
تضيف الحصرى اوبرايت " مصر والسودان ايد واحدة " كلمات الشاعر الغنائي عوض الله عبد الرحمن أبو شيبه
تقول كلمات الاوبرايت "مصر و السودان ايد واحدة"
يلا تعالو
نغني نشيل
حماة الوادي
شباب النيل
ايد لي ايد
و نرمي بعيد
و بلادنا تعود
بنهج جديد
مصر و السودان
تراث و حضارة
و شعب عظيم
كلو جسارة
معلم و قائد
كل العالم
شعب نبيل
و راقي مسالم
ام الدنيا
يا اخت بلادي
و السودان
يا عمق الوادي
كل العالم
يشهد لينا
امة عظيمة
نحن بدينا
كفاية تعالو
نشد الهمة
و نبني بلادنا
و نصل القمة
نعمر و نزرع
كل ترابنا
حقول و مزارع
فيها شبابنا
الله حبانا
اجمل جنة
نهر النيل
يسقينا محنة
تاريخنا عظيم
مليان ثروات
بترول و معادن
و اهرامات
ثؤكدالحصرى بأن هناك تواصل مع مطربين كبار من البلدين للانضمام لهذا العمل الوطنى وسيتم إهداء الاوبرايت للقنوات المصريه والسودانيه للتأكيد على الترابط والحب بين الشعبين الشقيقين وباذن الله خلال أيام سيتم الإعلان عن كبار المطربين والانضمام لهذا العمل الوطنى المهم وللتاكيد بأن مصر اخت بلادى .
فعلا الجميع متحمس للعمل لأنه دبلوماسيه شعبيه وهو نبض الشعبين الحقيقي .
تشير الحصرى أقامت مبادرة مصر والسودان ايد واحد احتفاليه ليله سودانيه فى حب مصر تحت رعايه وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى والمنتدى الاعلامى كما اقمنا أفريقيا فى قلب مصر تحت رعايه وزيرة الثقافه الدكتورة إيناس عبد الدايم.
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