نادر صلاح الدين عضو لجنة تحكيم في الدورة الـ12 من القومي للمسرح

يشارك السيناريست والمخرج المسرحى نادر صلاح الدين، عضو لجنة تحكيم في مسابقة التأليف المسرحى، وذلك بالدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تضم الدكتور علاء عبد العزيز رئيسا والدكتور حاتم حافظ مقررا للجنة وعضوية الناقدة ليليت

فهمي.

ويشار إلى أن مسابقة التأليف المسرحي تمنح جائزة باسم الكاتب الكبير لينين الرملي لأفضل نص درامي كتب خصيصا للمسرح وقيمتها 30 ألف جنيه، ولكن بشرط ألا يكون تم تقديمه في مسابقات

أخرى، وذلك بالإضافة إلى درع المهرجان.

ويذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 17 أغسطس ويخرج حفلي افتتاحه وختامه الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس الدرة الثانية عشر وتستمر فعالياته حتي يوم 30 أغسطس الذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز التي تصل لـحوالي (40) جائزة موزعة علي أقسام ومسابقات المهرجان.