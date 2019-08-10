ننشر تفاصيل جوائز وعروض الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12، عن تفاصيل جوائز المسابقة الأولى والعروض المشاركة، والذي من المقرر انطلاق المهرجان يوم 17 أغسطس من الشهر الجاري وانتهائه يوم 30 من نفس الشهر، وهي كالتالي:

الجوائز ( 13 جائزة )



جائزة افضل عرض مسرحى جائزه عينية (شهادة ودرع المهرجان) .

جائزة افضل تأليف مسرحى (25 الف جنية ودرع المهرجان) .

جائزة افضل مؤلف لنص معد عن جنس ادبى اخر (15 الف جنية ودرع المهرجان) .

جائزة افضل اخراج مسرحى (25 الف جنيه ودرع المهرجان)

جائزة افضل اداء "دور اول " نساء (20 الف جنية ودرع المهرجان) .

جائزة افضل اداء "دور اول" رجال (20 الف جنية ودرع المهرجان) .

جائزة افضل اداء "دور ثاني " نساء (15 الف جنية ودرع المهرجان) .

جائزة افضل اداء "دور ثاني" رجال (15 الف جنيه ودرع المهرجان) .

جائزة افضل تصميم ديكور (10 الف جنية ودرع المهرجان ) .

جائزة افضل تصميم ازياء ( 10 الف جنية ودرع المهرجان ) .

جائزة افضل تصميم اضاءة (10 الف جنية ودرع المهرجان ) .

جائزة افضل تأليف موسيقى ( 15 الف جنية ودرع المهرجان) .

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العروض ( 24 عرض )



تسجيل دخول- أيام صفراء .

تحت الأنشاء - سينما مصر .

الشاطئ - العذراء و الموت .

سلطان الخرافيش - سيرة الحب .

الحادثة - الطوق و الاسوره .

الرهان - بهية .

طقوس الأشارات - اوبرا بنت عربي .

ترنيمة الفلاح الفصيح - حدث في بلاد السعادة .

عيد المهرجين - الانسان الطيب .

البؤساء - نوح الحمام .

شبام مكسور - مترو .

جريمة في المعادي .