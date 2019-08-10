كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:46 مساءً - تحرص الفنانة ليليا الأطرش على مشاركة متابعيها بأجدد الصور والمقاطع التي تنقل من خلالها يومياتها بكل عفوية وحب، ولا تكترث للانتقادات التي تصلها من البعض بسبب نحافتها تارة وملابسها الكاشفة وعمليات التجميل تارة أخرى.
ونشرت اخيرا مقاطع طريفة وهي تغني وترقص داخل السيارة على انغام اغنية النجظ المصري عمرو دياب “ده لو تساب”، وبدت في غاية السعادة ومفعمة بالحياة والحركة، ولفتت الانظار ببشرتها النقية والصافية وراشقتها الكبيرة.
كذلك نشرت مقطع اخر وهي تغني وتتمايل مع صديقتها على الالحان الخليجية وحققت عفويتها اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها وملامحها الناعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ماذا فعلت ليليا الاطرش واثار ضجة على مواقع التواصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.