شاهد.. امطار غزيرة على عرفات في مشهد مهيب

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:46 مساءً - هطلت أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، اليوم السبت، تزامنا مع تواجد أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس؛ أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوا) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.

وقد رصدت الكاميرات مشهد مهيب للحجاج في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء وطلب الرحمة لله سبحانه وتعالى تحت الامطار الغزيرة.

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