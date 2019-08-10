- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:46 مساءً - هطلت أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، اليوم السبت، تزامنا مع تواجد أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس؛ أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوا) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.
وقد رصدت الكاميرات مشهد مهيب للحجاج في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء وطلب الرحمة لله سبحانه وتعالى تحت الامطار الغزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. امطار غزيرة على عرفات في مشهد مهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.