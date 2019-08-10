هل تذكرون نجم “سوبر ستار” الوسيم شادي أسود.. شاهدوا كيف أصبح الآن.. لن تتخيلوا!

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:46 مساءً - فاجأت الفنانة سلاف فواخرجي متابعيها على تطبيق انستغرام بصور من حفل ميلادها الذي تواجد فيه مجموعة من اصدقائها النجوم ومن بينهم النجم شادي أسود بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية وابتعاده عن الظهور الاعلامي.

تفاجأ الجمهور بشكل النجم السوري الذي اشتهر خلال مشاركته في برنامج “سوبر ستار” ليس فقط بصوته انما ايضا بوسامته وبضحكته التي خطفت قلوب المعجبات، الا ان صوره فاجأت الجميع بتغير ملامحه بشكل كبير.

ولفت النجم السوري الانظار من خلال الصور التي ينشرها على صفحته على تطبيق انستغرام بوسامته واهتمامه برشاقته من خلال التمارين الرياضية، رغم تقدمه في السن وعلامات العمر بدت واضحة على وجهه.

وكان شادي اسود قد شارك في الموسم الاول من برنامج المواهب “سوبر ستار”، والحرب السورية كانت احد اسباب ابتعاده عن الساحة الفنية وتوقفه عن الغناء.

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