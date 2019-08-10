كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:46 مساءً - منذ أن نشرت تغريدة حول أضحية العيد الأضحى على حسابها بتويتر، والفنانة شيرين رضا تتعرض لموجة من الانتقادات بسبب تلك تغريدة.
وكانت شيرين نشرت صورة لمجموعة من الخراف تأكل القمامة وعلقت عليها: “يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بيأكل من الزبالة؟؟”، لتتلقى ردوداً وتعليقات سلبية وانتقادات من متابعيها.
وعادت للتغريد عبر حسابها من جديد، لترد هذه المرة على منتقديها قائلة: “بدل ما تهاجموني أنا على تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب مش أنتم.. النظافة من الإيمان”.
من ناحية أخرى، يُعرض لشيرين رضا حالياً في دور السينما فيلم “الفيل الأزرق 2″، وتشارك فيه مع كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا ترد على منتقديها وتقول: “ربنا اللي بيحاسب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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