جيجي حديد تتعرض للسرقة في ميكونوس

تعرضت عارضة الازياء الأميركية الشهيرة جيجي حديد للسرقة وذلك أثناء إجازتها في ميكونوس.

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واتخذت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 24 عاماً، من حسابها الخاص عبر موقع إنستغرام، منبراً لمشاركة متابعيها الى أنها تعرضت للسرقة خلال عطلتها الأخيرة مع الأصدقاء والعائلة في ميكونوس.

ولم تكشف جيجي حديد عن أي معلومات إضافية حول حادثة السرقة.

نذكر ان “حديد” انفصلت عن حبيبها المغني زين مالك مطلع عام 2019 بعد قصة حب قوية بينهما، وقد ترددت معلومات في الأيام الماضية حول دخول جيجي في علاقة عاطية جديدة مع عارض الازياء تايلر كاميرون.