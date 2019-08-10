بالصورة- يوسف الخال ونيكول سابا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

يحتفل كل من الممثل يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا اليوم السبت 10 آب/اغسطس بالعيد السادس لطفلتهما نيكول الصغيرة.

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ونشرت نيكول صورة لقالب الحلوى على حسابها عبر موقع انستغرام وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لملاكي، لأميرتي، لحبي، ابنتي الحلوة الذكية، انت كل شيء، أنا أعشقك”.

ويحرص كل من يوسف ونيكول على إبعاد حياتهما الشخصية عن مواقع التواصل، خاصة عدم نشر أي صورة واضحة لابنتهما نيكول على مواقع التواصل.

نذكر أن يوسف الخال تزوج نيكول سابا في 22 ديسمبر 2011، ورُزقا في عام 2013 بطفلة تدعى نيكول.