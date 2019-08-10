شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، حفلتها الأولى فى مدينة العلمين الجديدة، أمس، وسط عشرات الآلاف من معجبيها، وظهرت بخمسة إطلالات مختلفة اثناء الحفل الذى أشعل منطقة الساحل الشمالى بالكامل.

ونشرت لوبيز، صورة من اطلالتها بالطقم الأخضر، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، لتبرز بعض لحظات حفلها لمتابعيها الذى يبلغ عددهم أكثر من 98 مليون شخص.



جنيفر لوبيز

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

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من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو، وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.