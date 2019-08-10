شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فرح بعد خروجه من المستشفى: أنا بخير واستعد لصلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان القدير إبراهيم فرح جمهوره ومحبيه بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى تعرض لها الأيام الماضية، وأدت إلى غيبوبة كبدية أدخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال إبراهيم فرح لـ الخليج 365: "اطمنوا أنا صحتى كويسة وبخير، وخرجت من المستشفى النهاردة، وبقضي فترة النقاهة حالياً في منزلى وسط أهلى وأحفادى، واستعد لصلاة عيد الأضحى غداً الأحد و"كل سنة وأنتو بخير وشكراً على سؤالكم عنى".

وأوضح أن الاتصالات العديدة التي تلقاها من محبيه وأصدقائه من نجوم الفن والشخصيات العامة لكى يطمئنوا عليه ساعدت كثيراً في تحسن حالته الصحية، فضلا عن تواجد أولاده وأحفاده معه طوال الوقت داخل المستشفى لحظة بلحظة حتى تخطى هذه المحنة.

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وقدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدوار المؤثرة ورغم صغرها إلا إنها تركت بصمة واضحة في هذه الأعمال، ومنها شخصية "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني، كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ عرب همام "، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزبيق".