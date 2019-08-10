شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" أول فيلم يعرض بتقنية الـ 4D فى سينمات مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز منذ طرحه طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 يوليو الماضى، محققاً 52 مليوناً فى أسبوعين عرض فقط، طالب الجمهور عرض الفيلم بتقنية الـ 4D بسينمات "MAX" فى مصر ، ولبت شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للفيلم دعوة الجماهير وطرحت نسخ إضافية للجمهور بتقنية 4 D فى عيد الأضحى ، بدءا من اليوم السبت.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.