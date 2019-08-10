شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يشوق جمهوره ببرومو أغنية جديدة احتفالاً بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب الإماراتى حسين الجسمى نشر برومو أغنيته الجديد عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتى تحمل عنوان "مهم جداً".

طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمي عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "مهم جدا، وعرض الجسيمي جزءًا صغيرًا من الأغنية لتشويق الجمهور لها وذلك قبل إطلاقها رسميا عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلى أن حسين الجسمى يحيى ليلة ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى .