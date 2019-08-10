شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صور.. الفنانون يشاركون أحمد السعدنى فى تشييع جثمان طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎شارك عدد من الفنانين فى صلاة الجنازة على جثمان طليقة أحمد السعدني، بمسجد سعاد كفافي بمدينة 6 أكتوبر، وودع الجميع جثمان الفقيدة لمثواه الأخير، حيث اتجه الجثمان مدفن العائلة بمنطقة 6 أكتوبر.

‎وحضر صلاة الجنازة عدد من الفنانين منهم محمد إمام، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي ، ونضال الشافعي ، وأمير شاهين، وشريف سلامه، وأحمد رزق، وإيمي سالم ، وسليمان عيد، ومحسن منصور، ومدحت تيخا، وعمرو خالد ، ودينا الشربيني، ولاعب الاهلي السابق أمير عبد الحميد، والسينارست تامر حبيب.

وكانت قد توفيت أمس الجمعه طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول .