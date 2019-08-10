افتتاح "حمام الست" ثاني أيام العيد على "بيرم التونسي" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، يوم الاثنين المُقبل ١٢ أغسطس الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول مواطن اكتشف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض "ميمي ومامي" ابتداءً من ثاني أيام العيد "ماتينيه" في تمام السابعة مساء.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، إخراج جمال ياقوت.