إيرادات الجمعة.. "Fast & Furious" الأول و"Aladdin" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 9 أغسطس، إيراد قُدر بـ775 ألفًا و173 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 270 ألفًا و552 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 141 ألفًا و618 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " The Angry Birds Movie 2"، محققًا 80 ألفًا و418 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 58 ألفًا و19 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم Spider Man بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 55 ألفًا و336 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 47 ألفًا و950 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم " Bring The Soul" ووصلت إيراداته لـ38 ألفًا و432 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب " The Convent" بعد تحقيقه 28 ألفًا و358 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، وحقق أمس 26 ألفًا و195 جنيهًا.