خاص| بعد قرار "الموسيقيين".. هل يشارك حمو بيكا في "ريا وسكينة تاني"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قبل أيام من افتتاح مسرحية "ريا وسكينة تاني"، الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بمنع التعامل مع 16 من مطربي المهرجانات في مقدمتهم حمو بيكا، المشارك بالمسرحية.

المخرج حسام الدين صلاح "مخرج المسرحية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق على القرار وموقفه منه: "أحب أوضح بعض الحقائق: أولا (حمو بيكا) يقوم بغناء أغنية وحيدة في مشهد الخمارة في المسرحية، والأغنية تُقدم لغرض فني، وهي كلمات إسلام خليل، وألحان حسن إش إش وتوزيع وليد مصطفى، ولا يقوم بغناء مهرجانات، وهو يغني أغنية وحيدة في مسرحية عامرة بالنجوم، منهم: انتصار، وبدريه طلبة، وحمدي الوزير، ومحمد فاروق".

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وتابع "من حقي الفني أن أقدم تصورًا فنيًا لا تمنعه الرقابة ولا النقابة، وأخيرًا هذا القرار يخص الحفلات، ولكنه لم يذكر المسرحيات، فلسنا معنيين به، ومع تحياتي وتقديري لأصدقائي أعضاء المجلس، وكذلك النقيب هاني شاكر الموضوع لا يخصنا".

وأصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية يوم الخميس الماضي قرارًا بمنع التعامل مع 16 من مطربي المهرجانات في مقدمتهم حمو بيكا، ونبهت على كافة الجهات الحكومية وغيرها وكذلك المنشآت والفنادق السياحية بتنفيذ القرار لعدم التعرض للمساءلة القانونية، كما أكدت على المذكورين وكل فرق المهرجانات بأن المخالفة تفرض عليهم عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه.

مسرحية "ريا وسكينة تاني" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".