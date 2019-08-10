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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الفنانة رنا سماحة على تهنئة الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت رنا سماحة مجموعة صور جمعتهما، معلقة "من 4 سنين وعدتني انك تكون أخويا وتبقى دايماً في ضهري وكنت قد الوعد، مقابلتش أخلص ولا أجدع ولا أطيب منك وقعنا وقمنا ونجحنا ولسه مكملين ويا رب دايماً مع بعض".
وأضافت: "كل سنة وانت طيب وبخير وعيد ميلادك الجاي أكون فرحانة بنجاحك اكتر واكتر، وتكون مع حد يستاهل طيبة قلبك ونضافتك ربنا يحفظك ويحميك يا رب".
يُذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية باللهجة المغربية "ها هانت"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة لأحمد حسن راؤول: مقابلتش أجدع منك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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