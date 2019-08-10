محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شُيعت منذ قليل، جنازة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.
بدأ الجثمان في التحرك لمثواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حضور المقربين من العائلة وأحمد السعدني، وعدد من أصدقائه الذين حرصوا على مواساته، ومن بينهم: دينا الشربيني، محمود البزاوي، أشرف زكي.
جدير بالذكر أن أمل سليمان توفيت أمس الجمعة عقب إصابتها بسكتة قلبية، وعلم السعدني بالخبر أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، لحضور حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، وعاد إلى القاهرة فور سماعه الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور دينا الشربيني وأشرف زكي.. تشييع جثمان طليقة أحمد السعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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