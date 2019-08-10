وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهز 41 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
توفي المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهز 41 عامًا إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، حسبما أعلنت صحيفة الراي الكويتية.
واشتهر حمود ناصر بأغنية "انت عالبال" التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما تميز بتقديم أغاني البوب الخليجية وغيرها، ومن أشهر أغانيه "اطمئن، تلون، العين، راحت أيامي".
ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.
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