شاهد: كاظم السّاهر بحفل الأردن .. الدُّخان “ذبحه” ويتلقّى إنذارًا لدفع 44 ألف دولار

أحيا الفنان العراقي كاظم السّاهر حفلاً غنائيًا في الأردن يوم أمس الخميس، وأبدى انزعاجه من الدخان المنبعث على المسّرح، قائلًا: “ذبحتوني بالدخان”، مضيفًا أنّ حلقه جف منه واستغاث بمدير أعماله ضرغام ليطلب من المسؤول عن المسرح إيقاف الدخان، كما توجّه إلى الجمهور قائلاً إنه لا داعي لإصدار هذا الدخان لأنّ “الجمهور نار”. ومن اللافت أن نقابة الفنانين الأردنيين وجّهت إنذارًا عدليًا للساهر قبل حفله، وذلك بسبب ممارسة نشاطه الفني في الأردن دون أخذ تصريح من النّقابة.
وطالبت النقابة، الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدّرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار. وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعًا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: كاظم السّاهر بحفل الأردن .. الدُّخان “ذبحه” ويتلقّى إنذارًا لدفع 44 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.