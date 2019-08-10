الليلة.. عزاء طليقة أحمد السعدني بالسادس من أكتوبر

يقام مساء اليوم، السبت، عزاء أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدنى، في مدينة السادس من أكتوبر، يشار إلى أنهكان دفن ظهر اليوم الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر.
يذكر أنه كانت رحلت عن عالمنا، مساء أمس، الجمعة، طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.
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