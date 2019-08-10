شاهد.. رامز أمير عن "ولاد رزق 2" :فيلم عظيم

نشر الفنان رامز أمير، مقطع فيديو من فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "أمير" على الفيديو قائلًا :"لسة مخلص فيلم "ولاد رزق٢" و بكل فخر اقدر اقول عليه فيلم عظييييم.. الف مبروك لكل نجوم الفيلم من غير مذكر اسم بعينه لان كلهم فعلا عاملين شخصيات تحفة.. ومليون مبروك للمخرج العبقرى طارق العريان شكرًا ان حضرتك عملتلنا فيلم نفخر بيه زى "ولاد رزق2". عظييييم.. الف مبروك لكل نجوم الفيلم من غير مذكر اسم بعينه لان كلهم فعلا عاملين شخصيات تحفة.. ومليون مبروك للمخرج العبقرى طارق العريان شكرًا ان حضرتك عملتلنا فيلم نفخر بيه زى "ولاد رزق2". ويذكر ان "ولاد رزق2- عودة أسود الأرض" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ريم مصطفى، خالد الصاوي.

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