الليلة.. حفل مسار إجباري في مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يلتقي الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" جمهوره الليلة في أمسية غنائية على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية. يأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي للموسيقي والغناء المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية. الصيف الدولي للموسيقي والغناء المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية. يذكر أن فعاليات المهرجان بدأت في يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية. في يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

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