عرض "حمام الست" ثاني أيام العيد على بيرم التونسي بالإسكندرية

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك يوم الإثنين المقبل ١٢ أغسطس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى"، للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته، الذى يقع فى

مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام، باعتبار أنه اكتشاف خاص به، ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض

"ميمي ومامي" (السندباد) من إنتاج الفرقة، يقدم ابتداءً من ثاني أيام العيد ماتينيه في تمام السابعة مساءً على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، لتقدم الفرقة عرضيها في اليوم نفسه.

يذكر أن "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض تأليف وإخراج جمال ياقوت.