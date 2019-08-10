شاهد.. رأي جمهور رامي صبري في ألبومه الجديد "فارق معاك"

شارك الفنان رامي صبري، محبيه ببعض من آراء مستميعه على ألبومه الجديد "فارق معاك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وشكر رامي جمهوره على آرائهم قائلا: "شكرا ليكم على دعمكم الجميل ده"، وعرض بعض من ردود الأفعال عبر موقع التدوينات القصير "تويتر". بعض من ردود الأفعال عبر موقع التدوينات القصير "تويتر". يذكر أن رامي قد طرح ألبومه الأسبوع الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وفي مختلف سوق الكاسيت والمتاجر الإلكترونية، وضم 12 أغنية أبرزهم "حكاية حبنا، هو في كده، فارق معاك، صعبان عليا، بتهتمي"، وبلغ عدد مشاهدات ألبومه عبر "يوتيوب" في الأسبوع الأول من طرحه أكثر من 3 ملايين مشاهدة. وضم 12 أغنية أبرزهم "حكاية حبنا، هو في كده، فارق معاك، صعبان عليا، بتهتمي"، وبلغ عدد مشاهدات ألبومه عبر "يوتيوب" في الأسبوع الأول من طرحه أكثر من 3 ملايين مشاهدة. Advertisements

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