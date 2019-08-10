شاهد.. أحمد سعد ينشر فيديو سيلفي في الحج

نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو له أثناء تأديته مناسك الحج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "سعد" على الفيديو قائلًا: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا

شريك لك لبيك"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.

يذكر أنه كان طرح المطرب أحمد سعد، دعاءً دينيًا جديدًا لرمضان،

بعنوان «مسحراتى»، وذلك في شهر مايو الماضي عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.