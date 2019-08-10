أحلام تشارك في ليالي سوق عكاظ في السعودية

تستعد الفنانة أحلام لحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان غير جو المقامة فعالياته في مدينة الطائف.

من المقرر أن تختتم أحلام فعاليات المهرجان، وذلك يوم الجمعة 30 أغسطس، على المسرح الرئيسي لسوق عكاظ.

يشارك في فعاليات المهرجان العديد من نجوم

الوطن العربي، أبرزهم القيصر كاظم الساهر، والفنانة أصالة، والفنان "عبادي الجوهر، حسين الجسمي"، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي يحملها المهرجان طوال فترة عرضه.