تفاصيل حفل عمرو دياب في الأردن

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة الأردنية، بعد غياب عامين عن حفلاته هناك، وذلك على ضفاف خليج العقبة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 4 أكتوبر، في منتجع "أيلا جولف كلوب".

وتم تقسيم المسرح إلى 3 فئات وهم"الفئة العامة بقيمة 50 دينار أردني أي مايعادل 1150 جنيها

مصريا، "الفئة الذهبي" بقيمة 85 دينار أردني أي مايعادل 1955 جنيه مصري،"فئة vip" بقيمة 125 دينار أردني أي مايعادل 2875 جنيها مصريا".

يذكر أن دياب قد عاد لحفلاته الغنائية في الأردن بعد غياب ما يقرب من 8 سنوات،

في عام 2016 حيث احتفل مع جمهوره الأردني بألبومه "أحلى وأحلى"، وشهد الحفل حضور كامل من جماهيره، الذين استقبلوه بحفاوة ضخمة، واستمر حماسهم وتفاعلهم مع ما قدمه من أغنيات طوال الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين، بالإضافة إلى استعداده لحفله الصيفي في مدينة العلمين يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس الذي يعتبر أولى حفلاته الصيفية بعد بدء الدعاية لألبومه الجديد "أنا غير".