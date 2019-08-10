نجل محمود عبد العزيز يتعرض لحادث خطير

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - كشف محمد محمود عبد العزيز عن نجاته مؤخرًا من حادث بسيارته، ونشر من خلال حسابه على “إنستغرام” صور تكشف عن تعرض الدولاب للقطع.

وعلق قائلًا:”ألف حمد والشكر ليك يارب وأنا سايق كنت هعمل حادثة.. لحقت نفسي ودوست على نقرة اتقطعت كدة والشاشة نورتلي كدة.. الحمد لله الحمد لله”.

من ناحية أخرى، أعلن محمد محمود عبد العزيز عن بدء تصوير الجز الثاني من مسلسل “قيد عائلي” والذي يقوم بإنتاجه وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة كبيرة من النجوم منهم بوسي وريم البارودي ومنة فضالي وأحمد زاهر.