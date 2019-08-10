شاهدوا.. دينا ببطن مكشوفة مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - حضرت الفنانة دينا حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز والذى أقيم فى مدينة العلمين بصحبة ابنها، وظهرت ببطن مكشوفة.

أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية “limit less ” والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.