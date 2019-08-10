كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - نشر الفنان احمد سعد فيديو لة وهو يلبي مع حجيج بيت الله الحرام بيوم التروية بمنى قبل صعده على جبل عرفات.
وظهر أحمد سعد بملابس الإحرام بمنى وهو يلبي بصوت مرتفع.
وجاءت الردود واسعة على الفيديو وجاءت بين “تقبل الله ” و”حج مبرور وذنب مغفور “.
وهاجمه البعض ب”يا اخي اهدي علينا وطفي التصوير وخلي قلبك مع الله” و “هو حضرتك رايح تحج ولا عشان تتصور “.
ويستعد حجيج بيت الله الحرام للصعود علي جبل عرفات لاتمام الركن الاعظم بالحج وتلبية نداء المولي عز وجل .
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يهاجم احمد سعد بعد ظهوره ملبيا بمشعر منى ..انت رايح تحج ولا تتصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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